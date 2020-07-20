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На двух матчах 26-го тура Первой лиги будет работать ВАР

Первая лига
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После УПЛ ВАР перебрался и в Первую лигу

На двух матчах 26-го тура Первой лиги будет работать ВАР
Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на матчи 26-го тура Первой лиги.

Отмечаем, что в данном туре на двух поединках будет использоваться ВАР. Это матчи "Ингулец" – "Черноморец" (23 июля) и "Металлист 1925" – "Прикарпатье" (24 июля).

Главным арбитром матча "Ингулец" – "Черноморец" будет Евгений Арановский (Киев). Арбитр ВАР – Виталий Романов (Днепр).

На встречу "Металлист-1925" – "Прикарпатье" главным арбитром назначен Виталий Романов, а арбитром ВАР будет Евгений Арановский.

Интересно, что Арбитры Иван Бондарь и Юрий Иванов не получили назначения на этот тур первой лиги. Бондаря могут отстранить от работы из-за ошибок во встрече "Ингулец" – "Прикарпатье" (1:0), а Иванов был избит после матча "Агробизнес" – "Минай" (0:2).

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В статье: Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово) Металлист 1925 (Харьков) МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) ВАР
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Источник:
УАФ

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