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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

За два тура до конца ПФЛ. Оболонь-Бровар и Металлист 1925 имеют лишь теоретические шансы на УПЛ

Первая лига
(2 голосов)

Интрига точно будет до последнего тура

За два тура до конца ПФЛ. Оболонь-Бровар и Металлист 1925 имеют лишь теоретические шансы на УПЛ
UA-Футбол
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Завершился 28-й тур в Первой Лиге. Однако так до конца неизвестно, кто займет места в счастливой тройке.

Лидирует "Ингулец", который сейчас имеет 58 очков. Следом за ними идет "Минай" (56). Именно эти два коллектива - главные претенденты на УПЛ.

"Волынь" и "Рух" имеют по 54 пункта в своем активе, но у львовской команды есть игра в запасе против "Металлурга". Столько же и у "Агробизнеса", но они не претендуют на выход в УПЛ. Шансы "Металлиста 1925" и "Оболонь Бровар" - менее одного процента.

Вашему вниманию таблица после 28 туров и расписание ближайших матчей.

Таблица УПЛ

За два тура до конца ПФЛ. Оболонь-Бровар и Металлист 1925 имеют лишь теоретические шансы на УПЛ - изображение 1

Расписание 29-го тура

За два тура до конца ПФЛ. Оболонь-Бровар и Металлист 1925 имеют лишь теоретические шансы на УПЛ - изображение 2

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В статье: Первая лига Оболонь-Бровар
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Комментарии (2)
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Термит (Киев)
03.08.2020 в 21:17
...за 2 тура
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kvna (кременчуг)
03.08.2020 в 21:09
Когда будет сыгран пропущенный матч Рух-Металлург ?
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