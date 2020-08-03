За два тура до конца ПФЛ. Оболонь-Бровар и Металлист 1925 имеют лишь теоретические шансы на УПЛ

Завершился 28-й тур в Первой Лиге. Однако так до конца неизвестно, кто займет места в счастливой тройке.

Лидирует "Ингулец", который сейчас имеет 58 очков. Следом за ними идет "Минай" (56). Именно эти два коллектива - главные претенденты на УПЛ.

"Волынь" и "Рух" имеют по 54 пункта в своем активе, но у львовской команды есть игра в запасе против "Металлурга". Столько же и у "Агробизнеса", но они не претендуют на выход в УПЛ. Шансы "Металлиста 1925" и "Оболонь Бровар" - менее одного процента.

Вашему вниманию таблица после 28 туров и расписание ближайших матчей.

Таблица УПЛ

Расписание 29-го тура