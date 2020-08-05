Первая лига
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Иранский легионер Волыни не поможет команде в последних турах Первой лиги
Вернулся домой
25-летний хавбек Сиаваш Хагназари не поможет "
Он отправился в Иран из-за "серьезнейших проблем" в семье.
Хагназари сыграл матч 26 тура против "Металлурга" в Луцке (5:0), а вот в выездном поединке против "Черкащины" не попал в заявку, его не было даже в запасе.
С 2017 года Сиаваш сыграл за лучан 61 матч, забил 10 голов.
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Источник:Телеграм-канал FanprojectVolyn
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