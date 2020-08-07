Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Волынь - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, видеотрансляция
В Луцке местная "Волынь" обязана брать три очка.
Команда Андрея Тлумака примет "Горняк-Спорт", который серьезных задач не решает, но может огорчить любого лидера.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
- 07:30 Украинские В Петрово летят искры, Минай и Волынь не имеют права на ошибку, Металлург все еще в игре - анонс предпоследнего тура Первой лиги
- 21:31 Украинские Поворознюк: С Ингульцом хотят поступить, как с Десной и не пустить в УПЛ
- 14:16 Прогнозы на футбол Ингулец - Рух. Конец эпохи голевой бедности - прогноз на матч Первой лиги
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...