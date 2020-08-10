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Ситуация с Авангардом и анонс матча Волыни с Минаем. Украина футбольная

Первая лига
(1 голосов)

Сегодня вечером

Ситуация с Авангардом и анонс матча Волыни с Минаем. Украина футбольная
Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" сегодня, 10 августа, на телеканале XSPORT начнется в 19:20.

Экспертом выступит тренер Павел Кикоть.

В выпуске:

  • Драма последних минут в Петрово;
  • "Волынь" и "Минай" на большой скорости подходят к очному противостоянию;
  • Для бывшего лидера: в Киеве больному экс-партнера посвятили гол с центра поля;
  • Эксклюзив! Что происходит в Краматорске?
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В статье: Волынь (Луцк) Авангард (Краматорск) Украина футбольная ФК Минай Минай
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Источник:
ПФЛ
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