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Ситуация с Авангардом и анонс матча Волыни с Минаем. Украина футбольная
Сегодня вечером
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" сегодня, 10 августа, на телеканале XSPORT начнется в 19:20.
Экспертом выступит тренер Павел Кикоть.
В выпуске:
- Драма последних минут в Петрово;
- "Волынь" и "Минай" на большой скорости подходят к очному противостоянию;
- Для бывшего лидера: в Киеве больному экс-партнера посвятили гол с центра поля;
- Эксклюзив! Что происходит в Краматорске?
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Источник:ПФЛ
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