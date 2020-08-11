Первая лига. Соло Паламаря в качестве нового лидера Николаева, Черкащина оценила

Настоящим дирижером атак "Николаева" в игре с аутсайдером Первой лиги выступил Руслан Паламар. Это позволило "корабелам" добиться разгромного преимущества.

Составы команд на последний тур оказались весьма экспериментальными, даже с учетом специфики их задач. У "корабелов" впервые в заявке оказалось два молодых игрока, которые осенью 2019-го играли за "Николаев-2". На это были причины, так как покинули клуб с юга капитан Андрей Ковалев и еще один полузащитник Евгений Заричнюк. У хозяев же в запасе остались Игорь Нечай, Виктор Георгиев и Ростислав Тарануха, которых нынешним летом привычнее видеть сразу на поле. Также на скамейке запасных остался с первых минут бывший игрок "Николаева", вратарь Денис Старченко.

Уже в дебюте гости обозначили свое превосходство во владении мячом и с легкостью создавали полноценные моменты за счет быстрой комбинационной игры. Наиболее активным был Руслан Паламар, именно он навесил слева на голову Владиславу Ляшевскому, который открыл счет, оставшись без опеки. Также был неплохой момент у Романа Попова, но удар вышел неточным. Прекрасный шанс забить второй гол имел Росляков, но из выгодной позиции по воротам не попал. Постепенно "корабелы" настолько осмелели, что даже центральные защитники не стеснялись проверять бдительность Тимофеева ударами издали. К чести голкипера "Черкащины", в большинстве ситуаций он с задачами справлялся.



И все же даже трети игрового времени продержаться аутсайдер не смог. Снова создал голевой момент Паламар, который обыгрался "в стенку" с Владом Войцеховским и крайний полузащитник "Николаева" расстрелял вратаря с близкого расстояния. Продолжал феерить Паламар в подыгрыше и дальше, выложив мяч под удар Ляшевскому. Но ногой защитник "корабелов" пробил намного хуже, чем головой и мяч прошел выше ворот.

После перерыва уже Ляшевский примерил на себя роль ассистента, а Руслан Паламар голеадора. Полузащитник принял мяч на входе в штрафную и с разворота отправил его в дальнюю "девятку". Этот гол стал ярким подтверждением того, что матч Руслану явно удался.

В концовке Илья Близнюк дал возможность "понюхать пороху" Первой лиги молодым, в частности 18-летнему Каведяеву. Мог себе позволить, ведь его команда явно была настроена в этот день лучше соперника, для которого, между прочим, сезон еще не закончен. Кстати, Каведяев спустя три минуты после выхода отдал голевой пас на Войцеховского, отправив того на свидание с вратарем соперника, которое Владислав хладнокровно реализовал. Это окончательно успокоило команды, которые мирно доиграли поединок под аккомпанемент теплого дождя.

Черкащина - Николаев 0:4 (0:2)

Голы: Ляшевский (8), Войцеховский (27, 78), Паламар (61)

Черкащина: Тимофеев, Олейник, Дмитренко, Лухтанов (Георгиев 46), Скляренко, Рожко, Морозенко (Кабанюк 68), Малей, Тищенко М. (Тарануха 58), Захаревич, Пограничный (Нечай 68).

Николаев: Агаларов, Ульянов, Кушниренко, Парцвания, Порох (Березянский 65), Попов (Каведяев 75), Росляков (Витенчук 79), Швец, Ляшевский (Гончар 83), Войцеховский (Черепущак 80), Паламар.

Предупреждения: Малей (39), Тищенко (54), Олейник (83) - Порох (56)