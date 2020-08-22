Рух подписал контракт с двумя игроками Агробизнеса

"Рух" подписал игроков "Агробизнеса" защитника Игоря Бойчука и полузащитника Андрея Кухарука.

Контракты с футболистами рассчитаны на три года, сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Бойчук провел за "Агробизнес" 26 игр, забив 2 гола. Кухарук сыграл 28 игр в сезоне 2019/20, на его счету 4 гола.

Ранее "Рух" подписал Валерия Федорчука и Вадима Парамонова.