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Рух подписал контракт с двумя игроками Агробизнеса

Первая лига
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Бойчук и Кухарук продолжат карьеру во Львове

Рух подписал контракт с двумя игроками Агробизнеса
Новина українською

"Рух" подписал игроков "Агробизнеса" защитника Игоря Бойчука и полузащитника Андрея Кухарука.

Контракты с футболистами рассчитаны на три года, сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Бойчук провел за "Агробизнес" 26 игр, забив 2 гола. Кухарук сыграл 28 игр в сезоне 2019/20, на его счету 4 гола.

Ранее "Рух" подписал Валерия Федорчука и Вадима Парамонова.

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В статье: Рух (Львов) Андрей Кухарук Игорь Бойчук
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