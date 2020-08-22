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Рух подписал контракт с двумя игроками Агробизнеса
Бойчук и Кухарук продолжат карьеру во Львове
"Рух" подписал игроков "Агробизнеса" защитника Игоря Бойчука и полузащитника Андрея Кухарука.
Контракты с футболистами рассчитаны на три года, сообщает пресс-служба клуба.
В прошедшем сезоне Бойчук провел за "Агробизнес" 26 игр, забив 2 гола. Кухарук сыграл 28 игр в сезоне 2019/20, на его счету 4 гола.
Ранее "Рух" подписал Валерия Федорчука и Вадима Парамонова.
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