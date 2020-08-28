Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Агробизнесе - вспышка коронавируса
Игроки оказались в больнице
В футбольном клубе "
Два игрока с COVID-19 находятся в больнице.
Чемпионат Первой лиги должен стартовать уже 5 сентября, в 1 туре "Агробизнес" будет встречаться с "Полесьем".
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Источник:sport arena
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