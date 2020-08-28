В Агробизнесе - вспышка коронавируса

В футбольном клубе " Агробизнес ", выступающем в Первой лиге, 6 человек заразились коронавирусом: пять футболистов и один сотрудник клуба, сообщает Sport Arena.

Два игрока с COVID-19 находятся в больнице.

Чемпионат Первой лиги должен стартовать уже 5 сентября, в 1 туре "Агробизнес" будет встречаться с "Полесьем".