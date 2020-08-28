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В Агробизнесе - вспышка коронавируса

Первая лига
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Игроки оказались в больнице

В Агробизнесе - вспышка коронавируса
Новина українською

В футбольном клубе "Агробизнес", выступающем в Первой лиге, 6 человек заразились коронавирусом: пять футболистов и один сотрудник клуба, сообщает Sport Arena.

Два игрока с COVID-19 находятся в больнице.

Чемпионат Первой лиги должен стартовать уже 5 сентября, в 1 туре "Агробизнес" будет встречаться с "Полесьем".

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В статье: Первая лига Агробизнес (Волочиск) коронавирус
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Источник:
sport arena

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