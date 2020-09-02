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Три матча стартового тура Первой лиги перенесли из-за коронавируса
Это уже второй поединок "Вереса"
Сразу три матча стартового тура Первой лиги перенесены на более поздний срок.
Именно такое решение приняла Администрация ПФЛ, исходя из официальных писем от ФК "Верес", "Прикарпатье" и "Агробизнес".
В этих клубах зафиксировано заболевание COVID-19 футболистов и персонала.
Таким образом матче "Агробизнес" Волочиск - "Полесье" Житомир, "Оболонь" Киев - "Верес" Ровно и "Горняк-Спорт" Верхние Плавни - "Прикарпатье" Ивано-Франковск будет перенесено на более поздний срок.
Ранее по этой же причине был перенесен игру первого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины "Днепр" - "Верес". Этот матч должен состояться в Черкассах 8 сентября.