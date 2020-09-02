Три матча стартового тура Первой лиги перенесли из-за коронавируса

Сразу три матча стартового тура Первой лиги перенесены на более поздний срок.

Именно такое решение приняла Администрация ПФЛ, исходя из официальных писем от ФК "Верес", "Прикарпатье" и "Агробизнес".

В этих клубах зафиксировано заболевание COVID-19 футболистов и персонала.

Таким образом матче "Агробизнес" Волочиск - "Полесье" Житомир, "Оболонь" Киев - "Верес" Ровно и "Горняк-Спорт" Верхние Плавни - "Прикарпатье" Ивано-Франковск будет перенесено на более поздний срок.

Ранее по этой же причине был перенесен игру первого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины "Днепр" - "Верес". Этот матч должен состояться в Черкассах 8 сентября.