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Кристалл – Николаев: смотреть онлайн, видеотрансляция
"Морской" поединок
Матч проходит со зрителями, однако заполненность не должна превышать 25% вместимости стадиона.
Первая лига, 1 тур
05.09.2020, 17:00
Город Херсон, стадион "Кристалл"
Судья в поле - Евгений Петренко
Кристалл (Херсон) - Николаев
Видеотрансляция поединка
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