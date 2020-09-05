Кристалл – Николаев: смотреть онлайн, видеотрансляция

"Морской" поединок дебютанта Первой лиги из Херсона (который вернулся в лигу через 28 лет) и постоянно перспективного середнячка прошлого чемпионата из Николаева.

Матч проходит со зрителями, однако заполненность не должна превышать 25% вместимости стадиона.

Первая лига, 1 тур

05.09.2020, 17:00

Город Херсон, стадион "Кристалл"

Судья в поле - Евгений Петренко

Кристалл (Херсон) - Николаев

Видеотрансляция поединка