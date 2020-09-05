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Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кристалл – Николаев: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)
Кристалл – Николаев: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

"Морской" поединок дебютанта Первой лиги из Херсона (который вернулся в лигу через 28 лет) и постоянно перспективного середнячка прошлого чемпионата из Николаева.

Матч проходит со зрителями, однако заполненность не должна превышать 25% вместимости стадиона.

Первая лига, 1 тур

05.09.2020, 17:00

Город Херсон, стадион "Кристалл"

Судья в поле - Евгений Петренко

Кристалл (Херсон) - Николаев

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига МФК Николаев Кристалл (Херсон)
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