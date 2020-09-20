Первая лига
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Кристалл - Полесье: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новички Первой лиги играют между собой
У "Кристалла" нет очков после двух игр с долгожителями дивизиона. "Полесье" же сыграло в нулевую ничью с таким же новичком, как само. Чем закончится очная дуэль в Херсоне?
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