Первая лига. ВПК-Агро добывает волевую победу в Краматорске

Команда Сергея Соловьева после перерыва переломила ход встречи, забив три гола. Есть повод для радости и у подопечных Городова - Лобов реализовал пенальти!

Матч в Краматорске бодрее начали хозяева. Уже в дебюте Семен Дяченко имел супер-шанс, но не сумел замкнуть прострел партнера слева акцентированным ударом. В дальнейшем Тимур Пограничный угрожал воротам Бубенцова ударом издали, который оказался немного неточным. У "ВПК-Агро" же долгое время ничего путного впереди не получалось, но подобную картину мы уже могли видеть в прошлом туре против "Волыни", подопечные Сергея Соловьева редко "бегут" с первых же минут.

Но гости явно играли с огнем, ведь позволили подопечным Алексея Городова открыть счет. Лобов сделал длинную диагональ к чужой штрафной площадке, Майборода выиграл воздух и сбросил на ход Чебаненко, а молодой вингер "Авангарда" вбежал в штрафную с мячом и четко пробил мимо вратаря в правый угол.

"ВПК-Агро" пора бы уж было включиться, но команде из Шевченковки этого сделать так и не удавалось до самого конца первого тайма. У хозяев же продолжал "гореть" левый фланг нападения, где активничал Александр Чебаненко. У юного полузащитника был еще один момент и он нанес опасный удар, после которого мяч прошел рядом со штангой.

Лишь с выходом Ивана Тищенко после перерыва подопечным Соловьева удалось отодвинуть игру от своих ворот и плотно завладеть инициативой. Правда сработал не этот "джокер" Соловьева, а другой, который появился уже по ходу второго тайма. Именно Владислав Горбаченко откликнулся на навес с правого фланга и по красивой дуге ударом головой отправил мяч по "мертвой" для вратаря хозяев траектории.

"ВПК-Агро" стремился вырвать победу, но и "Авангард" перешел от глухой обороны к более гибкой структуре игры, которая снова предполагала регулярные контратаки. И все же хозяева пропустили во второй раз, причем после стандарта. Подача от углового флага с правого фланга не нашла никого на втором этаже, но никто не удосужился прикрыть Антона Кичу, который дежурил на линии штрафной площадки. Техничный удар хавбека гостей "ножницами", правда не в падении и не через себя, и мяч затрепыхался в сетке. По пути круглый задел руку защитника, что дезориентировало Якубенко и не дало возможности вратарю "Авангарда" среагировать.

В концовке Горбаченко сделал дубль, но стоит отметить всех фигурантов результативной атаки "ВПК-Агро". Кича получил мяч в районе центральной линии возле левого фланга и отдал по диагонали вперед на Тищенко. Иван же в касание продлил на Горбаченко, которому оставалось обыграть вратаря в ближнем бою. В течение тринадцати минут гостям удалось забить три мяча и перевернуть ход поединка в свою пользу.

На последней компенсированной минуте Алексей Лобов бесхитростно реализовал пенальти, пробив по центру. Тем не менее, мяч влетел в сетку сквозь руки Бубенцова. Этот момент мало на что повлиял в глобальном смысле, так как не помог хозяевам спасти поединок.

"ВПК-Агро" еще раз доказал, что является командой второго тайма, забив после перерыва семь из восьми своих последних голов. Ну а молодой и дерзкой команде из Краматорска пока что не хватает опыта - со всем остальным (желанием, техника, скорость), вроде как, полный порядок.

Авангард - ВПК-Агро 2:3 (1:0)

Голы: Чебненко (24), Лобов (90+3 пен) - Горбаченко (69,82), Кича (78)

Авангард: Якубенко, Ховбоша, Шинкаренко, Дяченко, Сорокин (Сеницкий 45), Бойко (Сидоренко Д. 57), Пограничный, Майборода, Лобов, Чебаненко (Таранда 82), Булгаков.

ВПК-Агро: Бубенцов, Васильев, Сидоренко К., Белый И. (Горбаченко 65), Ляшенко (Логинов 63), Красов, Белый А., Будняк (Донгаузер 84), Дорошенко, Удод (Тищенко 46), Кича (Яременко 88).

Предупреждения: Сорокин (30), Лобов (90+4) - Будняк (30), Удод (31), Дорошенко (90), Донгаузер (90+3)