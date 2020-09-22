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Сикорский без клуба. Черноморец покинули двое игроков
Действие контрактов прекращено
По обоюдному согласию сторон были расторгнуты контракты между "
32-летний нападающий Игорь Сикорский был в составе "моряков" с начала февраля 2020 года.
Для Остапенко это уже второе возвращение в "Черноморец", в составе команды он был с июля.
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Источник:Чорноморець
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