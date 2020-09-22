Сикорский без клуба. Черноморец покинули двое игроков

По обоюдному согласию сторон были расторгнуты контракты между " Черноморцем ", который выступает в Первой лиге, и футболистами Игорем Сикорским и Олегом Остапенко.

32-летний нападающий Игорь Сикорский был в составе "моряков" с начала февраля 2020 года.

Для Остапенко это уже второе возвращение в "Черноморец", в составе команды он был с июля.