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Сикорский без клуба. Черноморец покинули двое игроков

Первая лига
(1 голосов)

Действие контрактов прекращено

Сикорский без клуба. Черноморец покинули двое игроков
Новина українською

По обоюдному согласию сторон были расторгнуты контракты между "Черноморцем", который выступает в Первой лиге, и футболистами Игорем Сикорским и Олегом Остапенко.

32-летний нападающий Игорь Сикорский был в составе "моряков" с начала февраля 2020 года.

Для Остапенко это уже второе возвращение в "Черноморец", в составе команды он был с июля.

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В статье: Олег Остапенко Черноморец (Одесса) Игорь Сикорский
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Источник:
Чорноморець

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