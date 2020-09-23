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Волынь договорилась, когда сыграет матч с Нивой - 6 игроков на карантине

Первая лига
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Пока некоторые футболисты на карантине

Волынь договорилась, когда сыграет матч с Нивой - 6 игроков на карантине
Новина українською

Луцкая "Волынь" из Первой лиги продолжает находиться на карантине из-за вспышки коронавирса. Повторные тесты в 6 из 8 зараженных коронавируса футболистов дали положительный результат и они продолжают находиться на самоизоляции, сообщает meta-ratings.

Руководство клуба обратилось к ПФЛ с просьбой о переносе календарного матча 4 тура Первой лиги с "Николаевом", который должен был состояться 26 сентября.

Между тем "Волынь" договорилась с тернопольской "Нивой" о проведении пропущенного поединка третьего тура 1 октября.

Притом, несмотря на вспышку коронавируса у "Волыни", вторая клубная команда, которая выступает во Второй лиге, отказалась от переноса своих календарных поединков.

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В статье: Волынь (Луцк) Первая лига Вторая лига МФК Николаев Нива (Тернополь) коронавирус Волынь-2 (Луцк)
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Источник:
meta-ratings

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