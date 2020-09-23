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Волынь договорилась, когда сыграет матч с Нивой - 6 игроков на карантине
Пока некоторые футболисты на карантине
Луцкая "
Руководство клуба обратилось к ПФЛ с просьбой о переносе календарного матча 4 тура Первой лиги с "Николаевом", который должен был состояться 26 сентября.
Между тем "Волынь" договорилась с тернопольской "Нивой" о проведении пропущенного поединка третьего тура 1 октября.
Притом, несмотря на вспышку коронавируса у "Волыни", вторая клубная команда, которая выступает во Второй лиге, отказалась от переноса своих календарных поединков.