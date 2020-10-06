Первая лига. Прикарпатье в меньшинстве удерживает ничью против Черноморца

Василий Дербах и Василий Француз не смогли сыграть против "Черноморца" из-за удалений в прошлом туре. Также не оказалось на поле с первых минут хавбека Андрея Вацебы, которого заменил Андрей Кохман. Ивана Сондея же на левом фланге полузащиты заменил Ростислав Волошинович, Андрей Семотюк появился в стартовом составе хозяев вместо Романа Дытко.

У гостей по сравнению с матчем против "Вереса" (1:0) состав не изменился совершенно, к услугам тех же одиннадцати игроков обратился Сергей Ковалец с первых минут.

Начало матча оказалось холодным душем для гостей, уже на третьей минуте Роман Барчук получил мяч на правом фланге, чем выманил со своей позиции Дмитрия Поспелова, укрыл его корпусом и отдал на Назария Воробчака. Тот тут же заполнил пространство за спиной центрального защитника "Черноморца" и оказался в одиночестве перед вратарем. Выбор между ударом и пасом поперек на партнера был сделан правильный - красивая дуга в дальний угол и мяч затрепыхался в сетке.

Достаточно быстро одесситы пришли в себя, с левого фланга опасно простреливал Слинкин, но Кожушко не сумел замкнуть в падении. Вскоре уже традиционный момент после углового возник у Лиховидько, но удар Виктора приняла на себя штанга. Подопечные Мостового, тем не менее, в глухой обороне не отсиживались и отвечали буквально идентичными моментами, Барчук не сумел замкнуть прострел с фланга, а Ростислав Волошинович угодил в каркас. Правда, в отличие от левого центрального защитника "моряков", момент свой вингер иванофранковцев получил после сольного прохода.

После небольшого затишья еще один удар в штангу в исполнении Поспелова был исполнен гостями. Фортуна явно была на стороне хозяев в этом эпизоде, ведь пробивал защитник "Черноморца" без сопротивления с близкого расстояния. Гола в этом эпизоде не было, но именно он стал катализатором будущих проблем хозяев. После подачи углового Мартыненко наносил удар, который был защитником заблокирован, но отскочивший мяч первым сумел укротить Лиховидько, причем сделал это в касание, отправив круглого в сетку из-за пределов штрафной площадки!

Буквально сразу же Олег Кожушко воспользовался провалом в центре поля команды соперника и вывалился на свидание с Пицаном. Вратарь оказался не у дел, но мяч после удара форварда "моряков" в дальний угол прошел рядом с дальней штангой. В концовке тайма "Черноморец" буквально оселился в окрестностях штрафной площадки соперника, но "Прикарпатье" до перерыва выстояло.

В дебюте второго тайма "Прикарпатье" осталось в меньшинстве, Роман Барчук пытался эффектно ударить через себя в падении, но вместо попадания по мячу отправил в нокдаун Виктора Лиховидько. Желтая у Романа уже была, так что повторное предупреждение отправило его в раздевалку.

К чести Руслана Мостового, стоит сказать, что играть совсем без форварда он не захотел и вскоре выпустил Андрея Хому вместо капитана команды Романа Бочкура. Сергей Ковалец же освежил собственное нападение, выпустив Брагару и Штогрина. Правда долгое время во втором тайме одесситам не удавалось создать хотя бы что-то опасное у ворот Сердюка, который появился в рамке "Прикарпатья" лишь в перерыве.

Прикарпатье - Черноморец 1:1 (1:1)

Голы: Воробчак (3) - Лиховидько (31)

Прикарпатье: Пицан (Сердюк 46), Бочкур (Хома 66), Пастух, Мелинишин, Сикач, Воробчак, Кохман (Дытко 71), Семотюк (Вацеба 46), Кузьмин, Волошинович, Барчук.

Черноморец: Варакута, Мартыненко, Поспелов, Лиховидько, Слинкин, Путря, Клименко, Валеев (Козак 73), Авагимян, Бугай (Штогрин 62), Кожушко (Брагару 62).

Предупреждения: Барчук (30, 53), Кузьмин (39) - Мартыненко (58)

Удаление: Барчук (53)