Самый сложный матч. Сачко высказался об игре с Оболонью и выделил игрока-универсала

Главный тренер " Волыни " Василий Сачко подытожил победу своей команды над киевской "Оболонью" в 12 туре Первой лиги 2:1.

- Вы видели - на поле были целые баталии. Наверное одна из самых тяжелых игр. Наверное мы достигли того пика, когда усталость говорит само за себя. Я очень доволен, что ребята проявили характер. Было трудно, терпели, умудрились пропустить на последних минутах и ​​умудрились забить. Поэтому я поздравляю всю команду "Волынь" с победой. Двигаемся дальше.

- Артур Рябов впервые сыграл на левом фланге защиты.

- Не совсем привычная позиция для него. Перед игрой столкнулись с тем, что матч из-за дисквалификации пропускал Цюпа, смотрел и готовился с командой Мартынюк, который в последнее время выпал из-за заболевания, травмы. Но форму еще не набрал, поэтому эту позицию закрывал Рябов.

Мне нравится этот парень. Он безотказный! Работает - где его не поставишь, даже на воротах может стоять (смеется). Я шучу конечно, но настолько классная самоотдача. Да, он допускал тактические ошибки, мы с того фланга пропустили, не доработал также и Кейта, который вышел на замену. Но эти ошибки оставьте для нас - мы их разберем.

- Казалось, не было той агрессии, которая была в Горишних Плавнях.

- Хочу за это отдать должное "Оболони". Наверное они набирают пик, а мы сейчас на функциональном спаде. Но мы терпели - забили быстрый гол. В перерыве мы просили игроков не "садиться" к своим воротам. Мы могли выбежать и увеличить преимущество. И соперник создавал давление, мяч летал, подачи были. Но мы выиграли и я очень рад.

- Оринчак выигрывает конкуренцию в номинальных центрфорвардов Сикорского и Бондаренко. Чего не хватает им обоим?

- Потому что есть Оринчак! Отдаем ему место, но рассчитываем на Бондаренко и Сикорского. Им надо добавлять в агрессии, спортивной злости. А Оринчак с этим справляется. Рискнули его поставить, это сработало. Но и Бондаренко, и Сикорский хорошо вышли на замену в этот раз.