Первая лига
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Смешной случай с поливочными машинами не помешал Агробизнесу победить команду Ильи Близнюка
Ожидайте отчета о матче позже
Первая лига, 15 тур
25.11.2020, 13:00
город Николаев, Центральный стадион, верхнее поле
Судья в поле - Артем Михайлюк
МФК Николаев - Агробизнес (Волочиск) 0:2
Голы: Дидык (10), Груша (56)
Видеотрансляция поединка
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