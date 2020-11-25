  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Смешной случай с поливочными машинами не помешал Агробизнесу победить команду Ильи Близнюка
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Смешной случай с поливочными машинами не помешал Агробизнесу победить команду Ильи Близнюка

Первая лига
(1 голосов)
Смешной случай с поливочными машинами не помешал Агробизнесу победить команду Ильи Близнюка
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 15 тур

25.11.2020, 13:00

город Николаев, Центральный стадион, верхнее поле

Судья в поле - Артем Михайлюк

МФК Николаев - Агробизнес (Волочиск) 0:2

Голы: Дидык (10), Груша (56)

Видеотрансляция поединка

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Александр Чижевский Илья Близнюк МФК Николаев Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...