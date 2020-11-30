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Нива Тернополь - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(3 голосов)

Битва середняков

Нива Тернополь - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

В матче первого круга тернопольский коллектив здорово проявил себя на ОСК "Металлист" и закономерно увез очко (1:1). Теперь подопечне Игоря Билана вынуждены принимать харьковчан во Львове на стадионе "СКИФ"...

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В статье: Первая лига Металлист 1925 (Харьков) Нива (Тернополь)
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Комментарии (1)
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Dimoncho (Kharkov)
30.11.2020 в 13:26
Во всём Тернополе не хватает ресурсов организовать нормальную трансляцию?? Файне село Тернопiль
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