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Нива Тернополь - Металлист 1925: смотреть онлайн, видеотрансляция
Битва середняков
В матче первого круга тернопольский коллектив здорово проявил себя на ОСК "Металлист" и закономерно увез очко (1:1). Теперь подопечне Игоря Билана вынуждены принимать харьковчан во Львове на стадионе "СКИФ"...
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Комментарии (1)
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Dimoncho (Kharkov)
30.11.2020 в 13:26
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