Первая лига
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Кремень отобрал 12 потенциальных кандидатов на пост тренера
Всего было 38 желающих
На электронный адрес кременчугского "
Среди кандидатов украинские и иностранные специалисты. Около 10 из них не имеют соответствующей лицензии.
Среди всех 38 выбрали 12 потенциальных кандидатов.
С ними руководство клуба в ближайшее время проведет переговоры.
"Кремень" по итогам осенней части соревнований в Первой лиге занимает 12 место из 16 команд в турнирной таблице.
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Источник:Кремінь
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
28.12.2020 в 11:48
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