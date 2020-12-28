Кремень отобрал 12 потенциальных кандидатов на пост тренера

На электронный адрес кременчугского " Кремня " с Первой лиги поступило 38 анкет от желающих занять должность главного тренера.

Среди кандидатов украинские и иностранные специалисты. Около 10 из них не имеют соответствующей лицензии.

Среди всех 38 выбрали 12 потенциальных кандидатов.

С ними руководство клуба в ближайшее время проведет переговоры.

"Кремень" по итогам осенней части соревнований в Первой лиге занимает 12 место из 16 команд в турнирной таблице.