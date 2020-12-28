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Кремень отобрал 12 потенциальных кандидатов на пост тренера

Первая лига
(2 голосов)

Всего было 38 желающих

Кремень отобрал 12 потенциальных кандидатов на пост тренера
Новина українською

На электронный адрес кременчугского "Кремня" с Первой лиги поступило 38 анкет от желающих занять должность главного тренера.

Среди кандидатов украинские и иностранные специалисты. Около 10 из них не имеют соответствующей лицензии.

Среди всех 38 выбрали 12 потенциальных кандидатов.

С ними руководство клуба в ближайшее время проведет переговоры.

"Кремень" по итогам осенней части соревнований в Первой лиге занимает 12 место из 16 команд в турнирной таблице.

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг)
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Источник:
Кремінь

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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
28.12.2020 в 11:48
Ни о чём. Ни одного имени не названо. Цифры, в данном случае, почти ничего не говорят...
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