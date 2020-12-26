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20 тренеров откликнулись на объявление Кремня о поиске нового наставника

Первая лига
(2 голосов)

Среди них и известные фамилии

20 тренеров откликнулись на объявление Кремня о поиске нового наставника
Новина українською

Директор «Кремня» Андрей Недяк прокомментировал первые результаты после опубликования клубом объявления по поиску нового тренера команды:

"Прежде всего, следует уточнить, что срок подачи заявок истекает 26 декабря. В анкете, которую после заполнения необходимо было отправить на электронную почту нашего клуба, претендентам нужно было ответить на шесть вопросов, не только сообщив о своих профессиональных достижениях, но и подумать о путях развития футбола в первом дивизионе, поиска перспективных игроков.

Уже получили 20 анкет с ответами на вопросы, среди претендентов есть и известные наставники, но мы с президентом клуба Сергеем Ковниром договорились, что не будем разглашать их фамилии. Хотя важно отметить, что большинство участников очень ответственно отнеслись к условиям конкурса. Поэтому будет из кого выбирать", - сказал директор клуба.

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Андрей Недяк
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
26.12.2020 в 20:26
какие хитрые ребятки. На халяву решили собрать разные мнения по развитию клубов и скаутинга игроков... Уровень еврея 80 из 80 )))
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
26.12.2020 в 20:38
у них денег нет,а у евреев -- есть...
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0
0


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