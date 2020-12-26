Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
20 тренеров откликнулись на объявление Кремня о поиске нового наставника
Среди них и известные фамилии
Директор «Кремня» Андрей Недяк прокомментировал первые результаты после опубликования клубом объявления по поиску нового тренера команды:
"Прежде всего, следует уточнить, что срок подачи заявок истекает 26 декабря. В анкете, которую после заполнения необходимо было отправить на электронную почту нашего клуба, претендентам нужно было ответить на шесть вопросов, не только сообщив о своих профессиональных достижениях, но и подумать о путях развития футбола в первом дивизионе, поиска перспективных игроков.
Уже получили 20 анкет с ответами на вопросы, среди претендентов есть и известные наставники, но мы с президентом клуба Сергеем Ковниром договорились, что не будем разглашать их фамилии. Хотя важно отметить, что большинство участников очень ответственно отнеслись к условиям конкурса. Поэтому будет из кого выбирать", - сказал директор клуба.
Популярное сейчас
- Сборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Центральный полузащитник
- Дентиньо может вернуться в Коринтианс уже зимой – СМИ
- Британский промоутер: Усик рубанет Джошуа, я это четко знаю
- Сергей Ковалец: Черноморец - это команда Премьер-лиги по статусу, инфраструктуре и болельщикам
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО
Новости по теме
- 22:41 Украинские Сачко: В УПЛ раньше скептически относились к Колосу или Олимпику, но чемпионат становится интереснее
- 21:14 Украинские Директор Кристалла: Горисполком выделил клубу 5 млн гривен, но это не та сумма, на которую мы рассчитывали
- 19:46 Украинские Металлист 1925 подписал первого зимнего новичка