20 тренеров откликнулись на объявление Кремня о поиске нового наставника

Директор «Кремня» Андрей Недяк прокомментировал первые результаты после опубликования клубом объявления по поиску нового тренера команды:

"Прежде всего, следует уточнить, что срок подачи заявок истекает 26 декабря. В анкете, которую после заполнения необходимо было отправить на электронную почту нашего клуба, претендентам нужно было ответить на шесть вопросов, не только сообщив о своих профессиональных достижениях, но и подумать о путях развития футбола в первом дивизионе, поиска перспективных игроков.

Уже получили 20 анкет с ответами на вопросы, среди претендентов есть и известные наставники, но мы с президентом клуба Сергеем Ковниром договорились, что не будем разглашать их фамилии. Хотя важно отметить, что большинство участников очень ответственно отнеслись к условиям конкурса. Поэтому будет из кого выбирать", - сказал директор клуба.