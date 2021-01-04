Волочисский Агробизнес в 2020 году проехал до 20 000 километров

Перволиговый футбольный клуб " Агробизнес " из города Волочиск посчитал, что за год команда преодолела на официальные матчи расстояние почти в 20 000 км. Притом клуб ездил на матчи исключительно своим автобусом.

Почти все матчи, отмечают в клубе, произошли во втором полугодии, ведь из-за пандемии в Украине в первой половине 2020 не играли официальных матчей. С 29 июня по 2 декабря (пять месяцев и три дня) футболисты ФК агробизнеса выезжали на матчи в 16 населенных пунктах.

6 домашних матчей по разным причинам пришлось провести не в родном Волочиске, а в других городах (Винники, Хмельницкий, Полтава).

Таким образом 4 раза побывали в Винниках, по два раза - в Хмельницком, Киеве, Одессе и Горишних Плавнях.

Расширился также перечень футбольных арен, на которых "Агробизнес" выступал впервые в своей истории. В частности, в Одессе на "Черноморце", в Полтаве на стадионе им. Бутовского, знаменитом «Метеоре» в Днепре.

Был и спаренный выезд на матчи с Полесьем в Киеве и кубковом поединке с Ворсклой в Полтаве (29 ноября - 2 декабря).