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Волочисский Агробизнес в 2020 году проехал до 20 000 километров
И это лишь за полгода
Перволиговый футбольный клуб "
Почти все матчи, отмечают в клубе, произошли во втором полугодии, ведь из-за пандемии в Украине в первой половине 2020 не играли официальных матчей. С 29 июня по 2 декабря (пять месяцев и три дня) футболисты ФК агробизнеса выезжали на матчи в 16 населенных пунктах.
6 домашних матчей по разным причинам пришлось провести не в родном Волочиске, а в других городах (Винники, Хмельницкий, Полтава).
Таким образом 4 раза побывали в Винниках, по два раза - в Хмельницком, Киеве, Одессе и Горишних Плавнях.
Расширился также перечень футбольных арен, на которых "Агробизнес" выступал впервые в своей истории. В частности, в Одессе на "Черноморце", в Полтаве на стадионе им. Бутовского, знаменитом «Метеоре» в Днепре.
Был и спаренный выезд на матчи с Полесьем в Киеве и кубковом поединке с Ворсклой в Полтаве (29 ноября - 2 декабря).
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