Немчанинов: Мне так и не объяснили, почему я ушел из Руха

Защитник "Вереса" Дмитрий Немчанинов рассказал, как он покинул " Рух " в сезоне 2019/20.

"В плане условий и всего остального, то в "Рухе" будет космос, когда все это достроится. Главное, чтобы слова руководства "Руха" совпадали с действиями. Темная сторона есть у каждого, не все ее афишируют.

Мне не объяснили, почему я ушел из "Руха". Уволили или ушел, до сих пор не знаю, как правильно сказать, Леонид Кучук. После этого забрали футболистов, которых он пригласил, это были и Макс Каленчук, и Леандро, и я.

Они передо мной все обещания выполнили, но как-то не очень солидно попрощались", – сказал Немчанинов.