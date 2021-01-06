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Немчанинов: Мне так и не объяснили, почему я ушел из Руха
Защитник рассказал, как он покинул львовский клуб
Защитник "Вереса" Дмитрий Немчанинов рассказал, как он покинул "
"В плане условий и всего остального, то в "Рухе" будет космос, когда все это достроится. Главное, чтобы слова руководства "Руха" совпадали с действиями. Темная сторона есть у каждого, не все ее афишируют.
Мне не объяснили, почему я ушел из "Руха". Уволили или ушел, до сих пор не знаю, как правильно сказать, Леонид Кучук. После этого забрали футболистов, которых он пригласил, это были и Макс Каленчук, и Леандро, и я.
Они передо мной все обещания выполнили, но как-то не очень солидно попрощались", – сказал Немчанинов.
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