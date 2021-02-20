Первая лига
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Евтушенко возглавил херсонский Кристалл
Динамовец трудоустроился в первой лиге
Украинский специалист Вадим Евтушенко назначен главным тренером "Кристалла".
Об этом сообщает сайт УАФ. При этом подтверждения от херсонского клуба пока не поступало.
Напомним, ранее Евтушенко была ассистентом тренера "Динамо".
По итогам 16 туров Первой лиги "Кристалл" идёт на самом дне таблицы с 4 очками в активе.
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