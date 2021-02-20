Евтушенко возглавил херсонский Кристалл

Украинский специалист Вадим Евтушенко назначен главным тренером "Кристалла".

Об этом сообщает сайт УАФ. При этом подтверждения от херсонского клуба пока не поступало.

Напомним, ранее Евтушенко была ассистентом тренера "Динамо".

По итогам 16 туров Первой лиги "Кристалл" идёт на самом дне таблицы с 4 очками в активе.