Черноморец вернулся в Одессу после четырех дней в столице

"Черноморец" находился в Киеве всего-навсего четверо суток: приехав в столицу днем 15 февраля, "моряки" уже в послеобеденное время 19-го числа отправились в Одессу. Несмотря на столь короткий временной отрезок, который с большой натяжкой можно назвать мини-сбором, в одесском клубе успело произойти немало событий. Как уже сообщал UA-Футбол, уже находясь в украинской столице "Черноморец" вынужден был покинуть его главный тренер Сергей Ковалец. Кроме того, "моряками" были сыграны контрольные матчи с дунаевецким "Эпицентром" и киевским "Левым берегом".

По имеющейся неофициальной информации, вместе с Ковальцом из "Черноморца" ушел один из его помощников – Вячеслав Нивинский. Этот дуэт работал бок о бок на протяжении десяти лет в киевской "Оболони", молодежной сборной Украины (U-21), литовском "Тракае", словацком "Татране", затем снова в "Оболони-Бровар" и том же "Черноморце".

Во время пребывания в Киеве в расположении одесской команды с целью просмотра находился ранее уже выступавший в ее составе защитник Дмитрий Рыжук. В разгар февраля в списке возможных приобретений "Черноморца" оказался полузащитник Бека Вачиберадзе, делавший свои первые шаги в футболе в Одессе.