Металлист 1925 подписал бывшего игрока Ворсклы и Зори

Украинский защитник Евгений Ткачук стал игроком харьковского "Металлист 1925". Об этом сообщил сам футболист в интервью Footboom.

Пока условия контракта не разглашаются. Известно, что он перешел на правах свободного агента.

Последним клубом футболиста был "Шахтер" Караганда, за который Ткачук провел 62 матча за три года. Также в его активе выступления за "Ворсклу", "Зарю" и "Сталь". Украинец является воспитанником донецкого "Шахтера".

Отметим, что в 2011 году Евгений дебютировал в составе молодежной сборной Украины, за которую провел три поединка.

Вчера, 20-го февраля, харьковчане вылетели в турецкий Белек на межсезонный тренировочный сбор, однако Ткачука в официальном списке игроков команды не было.