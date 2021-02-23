Официально: Вадим Евтушенко возглавил Кристалл

Известный украинский специалист Вадим Евтушенко назначен главным тренером херсонского " Кристалла ".

Данную информацию, которую раньше распространили СМИ, подтвердил и сам клуб. Также Вадим Анатольевич назначен директором клуба.

Помощником Евтушенко будет Олег Кириленко. Спортивным директором "Кристалла" назначен Владислав Долгополов.

Напомним, ранее Евтушенко была ассистентом тренера "Динамо".

По итогам 16 туров Первой лиги "Кристалл" идёт на самом дне таблицы с 4 очками в активе.