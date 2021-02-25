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Спарринг Вереса в Турции закончился массовой дракой - ВИДЕО

Первая лига
(1 голосов)

"Отличился" Дмитрий Немчанинов

Спарринг Вереса в Турции закончился массовой дракой - ВИДЕО

НК Верес

Новина українською

"Верес" продолжает подготовку к весенней части сезона в турецком Белеке.

В четверг 25 февраля украинская команда запланировала спарринг с казахским "Окжетпесом".

В итоге, поединок вышел чересчур боевым и до конца доигран не был.

На 29-й минуте матча Дмитрий Немчанинов пошел в неоправданный подкат, въехал двумя ногами сзади в соперника, что привело к массовой драке на поле, в которой поучаствовали не только игроки, но и персонал обеих команд.

После драки матч так и не возобновился. Счет в матче к тому моменту был 1:1.

Излишне боевая ничья.

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В статье: Верес (Ровно)
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Комментарии (3)
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тутти-10 (Сумська область)
25.02.2021 в 18:59
Цікаво, на що надіявся суддя, даючи свистки, коли на полі був уже махач шара на шару?)
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kalan-86 (Анкара)
25.02.2021 в 18:46
Дикари...
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Siren05 (Мариуполь)
25.02.2021 в 18:45
Короче, победила дружба! :)
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