Спарринг Вереса в Турции закончился массовой дракой - ВИДЕО

" Верес " продолжает подготовку к весенней части сезона в турецком Белеке.

В четверг 25 февраля украинская команда запланировала спарринг с казахским "Окжетпесом".

В итоге, поединок вышел чересчур боевым и до конца доигран не был.

На 29-й минуте матча Дмитрий Немчанинов пошел в неоправданный подкат, въехал двумя ногами сзади в соперника, что привело к массовой драке на поле, в которой поучаствовали не только игроки, но и персонал обеих команд.

После драки матч так и не возобновился. Счет в матче к тому моменту был 1:1.

Излишне боевая ничья.