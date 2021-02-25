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Спарринг Вереса в Турции закончился массовой дракой - ВИДЕО
"Отличился" Дмитрий Немчанинов
НК Верес
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В четверг 25 февраля украинская команда запланировала спарринг с казахским "Окжетпесом".
В итоге, поединок вышел чересчур боевым и до конца доигран не был.
На 29-й минуте матча Дмитрий Немчанинов пошел в неоправданный подкат, въехал двумя ногами сзади в соперника, что привело к массовой драке на поле, в которой поучаствовали не только игроки, но и персонал обеих команд.
После драки матч так и не возобновился. Счет в матче к тому моменту был 1:1.
Излишне боевая ничья.
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