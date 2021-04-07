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Городские власти планируют выделить Вересу землю под тренировочную базу

Первая лига
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Есть несколько вариантов

Городские власти планируют выделить Вересу землю под тренировочную базу

Фото: ФК Верес

Новина українською

Местная власть Ровно рассказала, что планируют выделить "Вересу" землю под тренировочную базу

"На данный момент есть несколько вариантов. Сейчас работаем с архитекторами, чтобы определить, насколько площадь участков является подходящей для обеспечения того комплекса услуг, которые должен предоставлять данный объект" - объяснил заместитель городского председателя Ровно Олег Пещанский.

"Городская власть не может допустить, чтобы футбольная команда не имела тренировочной базы в своем родном городе. Проработаны много земельных участков, которые имеют целевое назначение под строительство спортивных объектов и могут быть предоставлены футбольному клубу для строительства.

В результате определили, что один из перспективных – на улице Костромской. Он разделен на парцеллированные меньшие части и сейчас архитекторы прорабатывают различные варианты его использования", – сказал городской голова Ровно Александр Третяк.

Напомним, что в турнирной таблице Первой лиги "Верес" лидирует, набрав 42 зачетных пунктов. Следующий матч подопечные Юрия Вирта сыграют 10 апреля с "ВПК-Агро".

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
ФК Верес

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