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Характер лидера. ВИДЕО, как Верес вырвал победу на 90+5-й благодаря идеальному штрафному
Ровенчане рвутся в Премьер-лигу
фото - НК "Верес" Рівне
Матч против "ВПК-Агро" оказался весьма непростым для лидера Первой лиги ровенского "Вереса". Подопечные Юрия Вирта много били по воротам соперника, но очень надежно играл кипер команды из Шевченковки, а иногда хозяевам откровенно не везло. Счет 0:0 держался до 90+5-й минуты, когда "Верес" заработал опасный штрафной. К мячу подошел Роман Гончаренко и идеально пробил в девятку над стенкой. Победа позволила "Вересу" сохранить лидерство в турнирной таблице - его преимущество над "Черноморцем" составляет всего одно очко, правда, у ровенчане на две игры меньше.
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