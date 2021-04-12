Полузащитник Дмитрий Щербак покинет Ворсклу

Полузащитник " Ворсклы " Дмитрий Щербак в ближайшее время покинет команду.

Как сообщил главный тренер полтавчан Юрий Максимов, футболист сам попросил отпустить его в другую команду. Клуб пошел навстречу игроку.

Напомним, что 24-летний Щербак перешел в "Ворсклу" в феврале 2020-го. За это время он сыграл за команду 15 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.