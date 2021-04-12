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Полузащитник Дмитрий Щербак покинет Ворсклу

Первая лига
(3 голосов)

Футболист попросил отпустить его в другую команду

Полузащитник Дмитрий Щербак покинет Ворсклу

vorskla.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Ворсклы" Дмитрий Щербак в ближайшее время покинет команду.

Как сообщил главный тренер полтавчан Юрий Максимов, футболист сам попросил отпустить его в другую команду. Клуб пошел навстречу игроку.

Напомним, что 24-летний Щербак перешел в "Ворсклу" в феврале 2020-го. За это время он сыграл за команду 15 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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В статье: Ворскла (Полтава) Дмитрий Щербак
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