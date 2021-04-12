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Полузащитник Дмитрий Щербак покинет Ворсклу
Футболист попросил отпустить его в другую команду
vorskla.com.ua
Полузащитник "
Как сообщил главный тренер полтавчан Юрий Максимов, футболист сам попросил отпустить его в другую команду. Клуб пошел навстречу игроку.
Напомним, что 24-летний Щербак перешел в "Ворсклу" в феврале 2020-го. За это время он сыграл за команду 15 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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Источник:Youtube-канал Ворсклы
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