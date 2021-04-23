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Черноморец - ВПК-Агро: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Одесситы на пути в УПЛ

Черноморец - ВПК-Агро: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Кремень

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая Лига, 23-й тур
"Черноморец" 17:00 "ВПК-Агро"

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В статье: Черноморец (Одесса) ВПК-Агро (Шевченковка)
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