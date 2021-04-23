Краматорский Авангард станет муниципальным клубом

В Краматорске в ближайшее время может появиться коммунальная организация СК "Краматорск", которая возьмет под свое крыло ряд спортивных команд города, в том числе и футбольный клуб " Авангард ".

Как заявил заместитель мэра города, и по совместительству директор "Авангарда" Андрей Бессонный, в данный СК под опекой города войдут футбольный клуб "Авангард", хоккейный клуб "Краматорск", баскетбольный клуб "Краматорск", волейбольная команда, которая играет в Первой лиге и другие вида спорта.

Переход под крыло города должен помочь командам и спортсменам решить проблемы с финансированием.

Планируется, что СК "Краматорск" будет находиться в подчинении управления физической культуры и спорта Краматорского горсовета.

Проект решения будет вынесен на сессию Краматорского горсовета. Если решение о создании спортивного клуба и выделении финансирования будет поддержано депутатами, то уже в мае новая организация приступит к работе.