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Краматорский Авангард станет муниципальным клубом
В Краматорске решили развивать спорт на муниципальном уровне
Фото: fcavangard.com
В Краматорске в ближайшее время может появиться коммунальная организация СК "Краматорск", которая возьмет под свое крыло ряд спортивных команд города, в том числе и футбольный клуб "
Как заявил заместитель мэра города, и по совместительству директор "Авангарда" Андрей Бессонный, в данный СК под опекой города войдут футбольный клуб "Авангард", хоккейный клуб "Краматорск", баскетбольный клуб "Краматорск", волейбольная команда, которая играет в Первой лиге и другие вида спорта.
Переход под крыло города должен помочь командам и спортсменам решить проблемы с финансированием.
Планируется, что СК "Краматорск" будет находиться в подчинении управления физической культуры и спорта Краматорского горсовета.
Проект решения будет вынесен на сессию Краматорского горсовета. Если решение о создании спортивного клуба и выделении финансирования будет поддержано депутатами, то уже в мае новая организация приступит к работе.
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