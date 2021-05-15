Первая лига
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Агробизнес - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция
Встреча четвертой и второй команд турнирной таблицы
Фото - ФК Агробизнес
Один из двух центральных матчей 26-го тура Первой лиги состоится в субботу. В Волочиске местный "Агробизнес" примет одесский "Черноморец" с настроем исключительно на победу.
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Комментарии (3)
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