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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агробизнес - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
(2 голосов)

Встреча четвертой и второй команд турнирной таблицы

Агробизнес - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото - ФК Агробизнес

Новина українською

Один из двух центральных матчей 26-го тура Первой лиги состоится в субботу. В Волочиске местный "Агробизнес" примет одесский "Черноморец" с настроем исключительно на победу.

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В статье: Черноморец (Одесса) Агробизнес (Волочиск)
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Комментарии (3)
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Slavutic
15.05.2021 в 16:56
По первому тайму: лучший игрок Черноморца - Авагимян. Лучший игрок Агробизнеса - Мозиль.
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Slavutic
15.05.2021 в 16:33
Перекладина! Авагимян хорош!
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Slavutic
15.05.2021 в 16:25
Пля, кипер Агробизнеса тащит всё подряд! Если бы не он Черноморец мог уже выходить вперёд!
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