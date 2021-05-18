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Металлист 1925 может сменить название и не собирается становиться фарм-клубом Шахтера
В харьковскому клубе заявляют, что они продолжают идти своим путем
Ведущий футбольной программы ТаТоТаке Андрей Сенькив рассказал о последних новостях из стана харьковского
Так, ссылаясь на слова руководства клуба, Сенькив опроверг информацию Игоря Цыганыка, о том, что в случае выхода в УПЛ клуб может стать сателлитом Шахтера. На данный момент в Металлисте 1925 два арендованных игрока горняков, и это обычная рабочая ситуация. Фарм-клубом типа Мариуполя Металлист 1925 по заявлениям руководства быть не собирается.
Также Сенькив сообщил о том, что руководство Металлиста 1925 раздумывает над тем, чтобы сменить название. В клубе понимают, что если Ярославский возродит "старый" Металлист, двум Металлистам в Харькове будет тесно, и поэтому подумывают о ребрендинге и смене названия.
Напомним, что на данный момент Металлист 1925 ведет борьбу за выход в УПЛ, расположившись на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги.
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