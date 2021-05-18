  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Металлист 1925 может сменить название и не собирается становиться фарм-клубом Шахтера
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 может сменить название и не собирается становиться фарм-клубом Шахтера

Первая лига
(2 голосов)

В харьковскому клубе заявляют, что они продолжают идти своим путем

Металлист 1925 может сменить название и не собирается становиться фарм-клубом Шахтера

Новина українською

Ведущий футбольной программы ТаТоТаке Андрей Сенькив рассказал о последних новостях из стана харьковского Металлиста 1925.

Так, ссылаясь на слова руководства клуба, Сенькив опроверг информацию Игоря Цыганыка, о том, что в случае выхода в УПЛ клуб может стать сателлитом Шахтера. На данный момент в Металлисте 1925 два арендованных игрока горняков, и это обычная рабочая ситуация. Фарм-клубом типа Мариуполя Металлист 1925 по заявлениям руководства быть не собирается.

Также Сенькив сообщил о том, что руководство Металлиста 1925 раздумывает над тем, чтобы сменить название. В клубе понимают, что если Ярославский возродит "старый" Металлист, двум Металлистам в Харькове будет тесно, и поэтому подумывают о ребрендинге и смене названия.

Напомним, что на данный момент Металлист 1925 ведет борьбу за выход в УПЛ, расположившись на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков) ТаТоТаке
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
18.05.2021 в 22:55
М1925 угробят --разгонят --почему идут на уступки Ярославскому а Стороженко он не потянет их в УПЛ--ребята сами уйдут создадут такие условия
Ответить
0
0
жека-киев (биг виладж)
18.05.2021 в 22:46
При всій невизначенності з позіціонуванням, гра в них, дуже симпатична.
Ответить
0
0
avatar
Микко82 (Херсон)
18.05.2021 в 22:23
Хеві металіст
Ответить
0
0
terber (ternopil)
18.05.2021 в 22:22
Геліос
Ответить
0
0
Лузанов (Харьков)
18.05.2021 в 22:01
Уже был такой - ФК "Харьков"
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.05.2021 в 22:00
Чемпіонат арендуполів. Зганьбитись самим на весь світ, а потім дивуватись рішенням якихось швейцарських кантонів...
Ответить
+1
-4
свалява city (свалява)
18.05.2021 в 21:49
"Авангард" Харьков
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...