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Президент тернопольской Нивы: Для спасения клуба необходимо около трех миллионов гривен

Первая лига
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Степан Рубай обратился к потенциальным спонсорам

Президент тернопольской Нивы: Для спасения клуба необходимо около трех миллионов гривен

instagram.com/nyvaternopil

Новина українською

Президент тернопольской "Нивы" Степан Рубай рассказал о нестабильной финансовой ситуации в клубе.

"Поймите нас правильно. Мы видим перспективы развития "Нивы", создание новых объектов, которые станут спонсорами команды и облегчат финансовое бремя. Однако сейчас, в силу многих перечисленных причин, нам нужна помощь.

Мы контактировали с руководством города и области, у них есть понимание и готовность помогать, но дальше разговоров дело пока не идет, а средства нужны срочно. Речь не идет о каких-то заоблачных суммах – для спасения клуба необходимо около трех миллионов гривен.

Я обращаюсь за помощью и к крупному бизнесу. Александр Поворознюк удерживает "Ингулец" в Премьер-лиге, обрабатывая 15 тысяч гектаров земли.

А у нас есть такие латифундисты, имеющие 20, 30 или 50 гектаров, то могли бы хотя бы на зарплату взять футболиста. Нам часто говорят, что "Нива" – частный клуб, поэтому, нет возможности ему помогать. Однако мы никогда не держались за этот статус и можем переписать 20, 50 или сколько угодно процентов акций на областную или городскую власть или на кого-то из бизнесменов. Можем и вообще отдать клуб, было бы желание его содержать и оставить в Тернополе.

Потому что есть предложения из других городов, но мы знаем, чем это закончится – клуб просто поедет в другой регион. Итак, надеемся, что после матча с "Агробизнесом" у нас будут основания обсудить с Игорем Климовским перспективы развития клуба и команды", – сказал Рубай.

Напомним, что на данный момент "Нива" занимает 13-м месте в Первой лиге.

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В статье: Степан Рубай Нива (Тернополь)
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Источник:
Ternopolis

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