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В Металлисте-1925 заявили, что матч с Черноморцем может быть сорван спланированной провокацией

Первая лига
(2 голосов)

Харьковский клуб пообещал усилить меры безопасности

В Металлисте-1925 заявили, что матч с Черноморцем может быть сорван спланированной провокацией

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

"Металлист-1925" на официальном сайте выступил с заявлением, сообщив о возможных провокациях на матче с одесским "Черноморцем", который пройдет 27 мая на стадионе "Металлист".

"Накануне центрального матча 28-го тура Первой лиги ПФЛ между "Металлистом -1925" и "Черноморцем" считаем необходимым проинформировать футбольную общественность Украины про тревожные сигналы, которые в рамках оперативной информации поступают в наш клуб.

Согласно этой информации, центральный поединок тура, который состоится 27 мая на ОСК "Металлист", может стать объектом спланированной "провокации" деструктивных сил. Сил, заинтересованных в срыве матча, дальнейшем техническом поражении "Металлиста -1925" и, главное, дискредитации нашего клуба как структуры, неспособной обеспечить надлежащие меры безопасности, как в чаше стадиона, так и за ее пределами.

В последнее время, в условиях беспрецедентного давления, в том числе информационного, наш клуб считает сегодня своим долгом предупредить всех желающих породить смятение и беспорядок во время будущей игры. Комплекс мер безопасности в четверг, 27 мая, будет кардинальным образом отличаться от предыдущих домашних матчей "Металлиста -1925" в нынешнем сезоне Первой лиги. Плодотворное сотрудничество с правоохранительными органами, в контексте грядущей встречи, не пройдет бесследно, и тех провокаторов (третьих лиц), которые таки решатся на срыв игры, ожидают, смеем заверить, крайне неприятные для них "сюрпризы", — сказано в заявлении харьковского клуба.

Также "Металлист" -1925 пообещал усилить меры безопасности на стадионе во время матча, в котором встретятся два претендента на повышение в УПЛ.

Напомним, что матч "Металлист-1925" - "Черноморец" запланирован на завтра, 27 мая. Время начало - в 19:00.

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В статье: Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
metalist1925.com

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Комментарии (6)
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K-Spirit (Киев)
26.05.2021 в 15:44
Все ненужное - на слом, отнесем в металлолом.
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simargl (Чернигов)
26.05.2021 в 15:42
Не смогли с Ярославским порешать, а теперь он их хочет уничтожить ... многовато разного Металла для Харькова ...
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Slavutic
26.05.2021 в 13:53
Правда арбитром будет днепровский судейка Романов. От него тухлятиной воняет. Помню в переходных играх в УПЛ Черноморец - Колос, Романов в одном матче поставил ТРИ(!) пенальти в ворота Одесского Черноморца!!!
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+3
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Slavutic
26.05.2021 в 13:45
Не думаю, что кому-то надо устраивать провокации. Скорее похоже на некий пиар-ход! Подогревают интерес и нагнетают ажиотаж к матчу, градус которого и без того будет зашкаливать! Полюбасу Одесса + Харьков = алкоголь!!!
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+3
0
alex.belogubko (одесса)
26.05.2021 в 13:29
играть надо честно а М1925 хотят уничтожить -в Харькове хотят видеть 1 Металлист --попробуйте сменить название клуба --может поможет в УПЛ надо большие бабки --удачи ребята --думаю вы сами разбежитесь
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+5
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янковский ян (Запорожье)
26.05.2021 в 13:35
Согласен. Их просто съедят
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