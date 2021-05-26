В Металлисте-1925 заявили, что матч с Черноморцем может быть сорван спланированной провокацией

"Металлист-1925" на официальном сайте выступил с заявлением, сообщив о возможных провокациях на матче с одесским "Черноморцем", который пройдет 27 мая на стадионе "Металлист".

"Накануне центрального матча 28-го тура Первой лиги ПФЛ между "Металлистом -1925" и "Черноморцем" считаем необходимым проинформировать футбольную общественность Украины про тревожные сигналы, которые в рамках оперативной информации поступают в наш клуб.

Согласно этой информации, центральный поединок тура, который состоится 27 мая на ОСК "Металлист", может стать объектом спланированной "провокации" деструктивных сил. Сил, заинтересованных в срыве матча, дальнейшем техническом поражении "Металлиста -1925" и, главное, дискредитации нашего клуба как структуры, неспособной обеспечить надлежащие меры безопасности, как в чаше стадиона, так и за ее пределами.

В последнее время, в условиях беспрецедентного давления, в том числе информационного, наш клуб считает сегодня своим долгом предупредить всех желающих породить смятение и беспорядок во время будущей игры. Комплекс мер безопасности в четверг, 27 мая, будет кардинальным образом отличаться от предыдущих домашних матчей "Металлиста -1925" в нынешнем сезоне Первой лиги. Плодотворное сотрудничество с правоохранительными органами, в контексте грядущей встречи, не пройдет бесследно, и тех провокаторов (третьих лиц), которые таки решатся на срыв игры, ожидают, смеем заверить, крайне неприятные для них "сюрпризы", — сказано в заявлении харьковского клуба.