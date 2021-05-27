Кривенцов: Судейство? Все всё видели

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от "Черноморца" (0:1) в матче 28-го тура Первой лиги, по итогам которого одесситы вышли в УПЛ .

- Игра вызвала повышенное внимание, так как встречались две команды, в составе которых есть техничные игроки и эти коллективы исповедуют комбинационный футбол. Если об игре, то до удаления у нас было ощутимое преимущество, мы играли хорошо, комбинировали и создавали моменты. Но, к сожалению, это не привело к голу. Ну, а так, не было бы пенальти... Счет 0:0 был. Я сказал ребятам, что они большие молодцы, и на данный момент мы сильнейшая команда Первой лиги.

- Назовите основную причину поражения и повлияло ли судейство на игру?

- Учитывая, что сегодняшний матч был единственным и его многие смотрели, скажем так, все все видели.

- Вы считаете свои желтые и красные карточки?

- Для вас это важно? А как вы считаете? Конечно, считаю.

- Не было бы удаления, как бы сложился матч, по вашему мнению? Как команда настраивалась на игру?

- Мы были готовы и продемонстрировали идеальный футбол до удаления. Мы создавали моменты даже вдесятером. Кто нам мешал? Не шел мяч в ворота, бывают такие дни.

- Валерий, мы победим?

- Мы на это надеемся!