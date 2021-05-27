Второй пошел. Черноморец вышел в УПЛ

Сегодня в Первой лиге состоялся один матч 28-го тура, в одном из которых "Металлист 1925" принимал " Черноморец ".

Матч закончился со счетом 0:1 в пользу гостей.

Таким образом, "Черноморец" за два тура до финиша оформил путевку в УПЛ. Математически по очкам одесситов могут еще достать соседи из "Николаева", однако "Черноморец" все равно будет располагаться выше в таблице по результатам личных встреч.

Напомним, что вчера оформил путевку в УПЛ и "Верес" .

Также отметим, что на одну вакантную путевку в элиту претендуют на данный момент "Металлист 1925", "Агробизнес", "Николаев" и "Волынь".