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Второй пошел. Черноморец вышел в УПЛ
Вслед за Вересом
Фото: Игорь Белов
Сегодня в Первой лиге состоялся один матч 28-го тура, в одном из которых "Металлист 1925" принимал "
Матч закончился со счетом 0:1 в пользу гостей.
Таким образом, "Черноморец" за два тура до финиша оформил путевку в УПЛ. Математически по очкам одесситов могут еще достать соседи из "Николаева", однако "Черноморец" все равно будет располагаться выше в таблице по результатам личных встреч.
Напомним, что вчера
Также отметим, что на одну вакантную путевку в элиту претендуют на данный момент "Металлист 1925", "Агробизнес", "Николаев" и "Волынь".
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