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Второй пошел. Черноморец вышел в УПЛ

Первая лига
(1 голосов)

Вслед за Вересом

Второй пошел. Черноморец вышел в УПЛ

Фото: Игорь Белов

Новина українською

Сегодня в Первой лиге состоялся один матч 28-го тура, в одном из которых "Металлист 1925" принимал "Черноморец".

Матч закончился со счетом 0:1 в пользу гостей.

Таким образом, "Черноморец" за два тура до финиша оформил путевку в УПЛ. Математически по очкам одесситов могут еще достать соседи из "Николаева", однако "Черноморец" все равно будет располагаться выше в таблице по результатам личных встреч.

Напомним, что вчера оформил путевку в УПЛ и "Верес".

Также отметим, что на одну вакантную путевку в элиту претендуют на данный момент "Металлист 1925", "Агробизнес", "Николаев" и "Волынь".

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Комментарии (10)
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RicoRico (Кривой Рог)
27.05.2021 в 21:14
Отлично. Не так рад за футбол, как за Украину. Хорошо что в Одессе будет большой украинский футбол и никакого русского мира! Поздравляю, Одесса!
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0
0
ACB (Чернигов)
27.05.2021 в 21:13
С возвращением!!!
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0
0
barsetka (koppengaag)
27.05.2021 в 21:11
ВІтання Одеситам)))))
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
27.05.2021 в 21:10
чистый пенальти --Романов даром не даёт --молодцы хоть играли плохо но выиграли а РОТАНЬ играют хорошо и проигравают --так играйте тоже плохо и выигравайте--а вообще его надо выгонять
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+1
0
Кот-Философ (Черкаси)
27.05.2021 в 21:08
молодці, морячки!
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+1
0
Slavutic
27.05.2021 в 21:08
Поздравляю всех Одесситов и болельщиков Черноморца с возвращением в УПЛ!!! Пол дела сделано! Теперь надо кардинально усиливаться и решать более серьёзные задачи!!!
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.05.2021 в 21:00
Опять с пенальти порешали)))
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0
-4
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.05.2021 в 21:01
Рад за возвращение Черноморца!
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+4
-1
Kela (Одесса)
27.05.2021 в 21:00
Всех с победой и выходом в ПЛ!
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
27.05.2021 в 20:59
Мои поздравления одесситам!
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+4
0


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