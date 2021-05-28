  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Как Черноморец в УПЛ выходил. ВИДЕО матча против Металлиста 1925 с неоднозначным пенальти
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как Черноморец в УПЛ выходил. ВИДЕО матча против Металлиста 1925 с неоднозначным пенальти

Первая лига
(4 голосов)

Металлист 1925 - Черноморец ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 27.05.2021 ⋇ Первая лига на UA-Футбол

Как Черноморец в УПЛ выходил. ВИДЕО матча против Металлиста 1925 с неоднозначным пенальти

Скриншот - YouTube-канал МХ 1925

UA-Футбол
Новина українською

Вчера, 27-го мая, в Первой лиге определилась еще одна команда, которая с нового сезона пополнит ряды УПЛ. В принципиальном и важном поединке между "Металлистом 1925" и "Черноморцем" победу одержали одесситы благодаря голу с пенальти, назначенного арбитром Виталием Романовым на старте поединка.

Как отмечает судейский эксперт сайта, такое решение судьи не может быть бесспорным. Но "Черноморец" победил – и это уже факт. Факт также и то, что одесситы в следующем сезоне сыграют в УПЛ. "Металлист 1925" еще борется.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 28-го тура Первой лиги.

Первая лига. 28-й тур
"Металлист 1925" - "Черноморец" 0:1
Гол: Илья Путря 12 (пен.)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkov)
28.05.2021 в 08:39
Пенальті лівий. Там навіть поштовху як такого не було. Видалення справедливе. Майстерності гравцям М-25 не вистачає - такі моменти не реалізовувати!
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.05.2021 в 08:31
Рад что Черноморец вышел, но скажите честно, сколько игор вытянули с пенальти??
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...