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Как Черноморец в УПЛ выходил. ВИДЕО матча против Металлиста 1925 с неоднозначным пенальти
Металлист 1925 - Черноморец ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 27.05.2021 ⋇ Первая лига на UA-Футбол
Скриншот - YouTube-канал МХ 1925
Вчера, 27-го мая, в Первой лиге определилась еще одна команда, которая с нового сезона пополнит ряды УПЛ. В принципиальном и важном поединке между "Металлистом 1925" и "Черноморцем" победу одержали одесситы благодаря голу с пенальти, назначенного арбитром Виталием Романовым на старте поединка.
Как отмечает судейский эксперт сайта, такое решение судьи не может быть бесспорным. Но "Черноморец" победил – и это уже факт. Факт также и то, что одесситы в следующем сезоне сыграют в УПЛ. "Металлист 1925" еще борется.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 28-го тура Первой лиги.
Первая лига. 28-й тур
"Металлист 1925" - "Черноморец" 0:1
Гол: Илья Путря 12 (пен.)
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