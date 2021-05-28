Как Черноморец в УПЛ выходил. ВИДЕО матча против Металлиста 1925 с неоднозначным пенальти

Вчера, 27-го мая, в Первой лиге определилась еще одна команда, которая с нового сезона пополнит ряды УПЛ. В принципиальном и важном поединке между "Металлистом 1925" и "Черноморцем" победу одержали одесситы благодаря голу с пенальти, назначенного арбитром Виталием Романовым на старте поединка.

Как отмечает судейский эксперт сайта, такое решение судьи не может быть бесспорным. Но "Черноморец" победил – и это уже факт. Факт также и то, что одесситы в следующем сезоне сыграют в УПЛ. "Металлист 1925" еще борется.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 28-го тура Первой лиги.

Первая лига. 28-й тур

"Металлист 1925" - "Черноморец" 0:1

Гол: Илья Путря 12 (пен.)