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Хавбек Металлиста 1925 продолжит карьеру в СКА из Хабаровска

Первая лига
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Виталий Кольцов уже договорился с российским клубом

Хавбек Металлиста 1925 продолжит карьеру в СКА из Хабаровска

metalist1925.com

Новина українською

Полузащитник "Металлиста 1925" Виталий Кольцов продолжат карьеру в СКА из Хабаровска. Об этом сообщил главный тренер российской команды Сергей Юран.

"К нам добавится Виталий Кольцов – воспитанник академии "Шахтера", игрок премьер-лиги, выступал за "Александрию", "Олимпик" Донецк. Сейчас находится в "Металлисте 1925", команде, которая решала задачи. Мы с ним уже переговорили, так что он добавится точно", – сказал Юран.

Напомним, что 27-летний Кольцов в этом сезоне сыграл за "Металлист 1925" 27 матчей, результативными действиями не отмечался.

СКА в минувшем сезоне занял 11-е место во втором дивизионе России. За команду также играют украинцы Глеб Грачев и Денис Тарадуда.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) СКА (Хабаровск)
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Источник:
СКА (Хабаровск)

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