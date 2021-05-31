Хавбек Металлиста 1925 продолжит карьеру в СКА из Хабаровска

Полузащитник " Металлиста 1925 " Виталий Кольцов продолжат карьеру в СКА из Хабаровска. Об этом сообщил главный тренер российской команды Сергей Юран.

"К нам добавится Виталий Кольцов – воспитанник академии "Шахтера", игрок премьер-лиги, выступал за "Александрию", "Олимпик" Донецк. Сейчас находится в "Металлисте 1925", команде, которая решала задачи. Мы с ним уже переговорили, так что он добавится точно", – сказал Юран.

Напомним, что 27-летний Кольцов в этом сезоне сыграл за "Металлист 1925" 27 матчей, результативными действиями не отмечался.

СКА в минувшем сезоне занял 11-е место во втором дивизионе России. За команду также играют украинцы Глеб Грачев и Денис Тарадуда.