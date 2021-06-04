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Оболонь продлила контракт с голкипером

Первая лига
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Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года

Оболонь продлила контракт с голкипером

Фото: fc.obolon.ua

Новина українською

Голкипер "Оболони" Назарий Федоривский подписал новое соглашение с клубом.

Новый контракт 25-летнего футболиста рассчитан до лета 2023 года.

В составе "пивоваров" футболист с 2013 года. За это время вратарь сыграл 156 матчей в чемпионате, 54 из которых отстоял на ноль. Также четыре раза принимал участие в Кубке Украины.

Напомним, что в текущем сезоне Первой лиги "Оболонь" занимает 8-е место, набрав 40 зачетных пунктов.

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В статье: Оболонь (Киев) Назарий Федоривский
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Источник:
ФК Оболонь

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