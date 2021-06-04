Оболонь продлила контракт с голкипером

Голкипер "Оболони" Назарий Федоривский подписал новое соглашение с клубом.

Новый контракт 25-летнего футболиста рассчитан до лета 2023 года.

В составе "пивоваров" футболист с 2013 года. За это время вратарь сыграл 156 матчей в чемпионате, 54 из которых отстоял на ноль. Также четыре раза принимал участие в Кубке Украины.

Напомним, что в текущем сезоне Первой лиги "Оболонь" занимает 8-е место, набрав 40 зачетных пунктов.