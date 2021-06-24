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Все дело в финансировании. Николаев грозится понизиться из Первой во Вторую лигу
Заявление клуба, направленное властям города
instagram.com/mfcmykolayiv
В нем клуб делает упор на тяжелое финансовое положение клуба.
"Сегодня все достижения команды сводятся на нет только одним фактором – отсутствием финансирования клуба.
Руководство города не проявляет заинтересованности в существовании в Николаеве футбола вообще и футбольного клуба в частности.
В последние годы город фактически финансировал клуб не более чем на 25-30% от потребности. Остальное был вынужден компенсировать Сергей Кантор за счет акционерного общества "Завод "Экватор" и его партнеров. Завод в дальнейшем не имеет возможности финансировать не профильные для него программы.
А что же городская власть? Уже который год средства на содержание клуба добываются "с кровью". Даже в этом, наиболее успешном сезоне, на содержание клуба были выделены средства, которых хватило только на первое полугодие. Средства на участие команды в сезоне 2021/22 вообще отсутствуют", - говорится в заявлении.
В итоге, клуб резюмирует, что ради сохранения профессионального футбола в городе вынужден заявиться во Вторую лигу.
"Учитывая вышеизложенное, при отсутствии необходимой финансовой помощи со стороны руководства города, МФК "Николаев" принял единственно возможное в этих условиях решение - в сезоне 2021-2022 перейти с Первой во Второй лигу ПФЛ Украины".
Напомним, что "Николаев" стал 4-м в прошлом сезоне Первой лиги.
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