Все дело в финансировании. Николаев грозится понизиться из Первой во Вторую лигу

МФК "Николаев" выступил с заявлением касательно своего будущего.

В нем клуб делает упор на тяжелое финансовое положение клуба.

"Сегодня все достижения команды сводятся на нет только одним фактором – отсутствием финансирования клуба.

Руководство города не проявляет заинтересованности в существовании в Николаеве футбола вообще и футбольного клуба в частности.

В последние годы город фактически финансировал клуб не более чем на 25-30% от потребности. Остальное был вынужден компенсировать Сергей Кантор за счет акционерного общества "Завод "Экватор" и ​​его партнеров. Завод в дальнейшем не имеет возможности финансировать не профильные для него программы.

А что же городская власть? Уже который год средства на содержание клуба добываются "с кровью". Даже в этом, наиболее успешном сезоне, на содержание клуба были выделены средства, которых хватило только на первое полугодие. Средства на участие команды в сезоне 2021/22 вообще отсутствуют", - говорится в заявлении.