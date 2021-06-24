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Все дело в финансировании. Николаев грозится понизиться из Первой во Вторую лигу

Первая лига
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(1 голосов)

Заявление клуба, направленное властям города

Все дело в финансировании. Николаев грозится понизиться из Первой во Вторую лигу

instagram.com/mfcmykolayiv

Новина українською

МФК "Николаев" выступил с заявлением касательно своего будущего.

В нем клуб делает упор на тяжелое финансовое положение клуба.

"Сегодня все достижения команды сводятся на нет только одним фактором – отсутствием финансирования клуба.

Руководство города не проявляет заинтересованности в существовании в Николаеве футбола вообще и футбольного клуба в частности.

В последние годы город фактически финансировал клуб не более чем на 25-30% от потребности. Остальное был вынужден компенсировать Сергей Кантор за счет акционерного общества "Завод "Экватор" и ​​его партнеров. Завод в дальнейшем не имеет возможности финансировать не профильные для него программы.

А что же городская власть? Уже который год средства на содержание клуба добываются "с кровью". Даже в этом, наиболее успешном сезоне, на содержание клуба были выделены средства, которых хватило только на первое полугодие. Средства на участие команды в сезоне 2021/22 вообще отсутствуют", - говорится в заявлении.

В итоге, клуб резюмирует, что ради сохранения профессионального футбола в городе вынужден заявиться во Вторую лигу.

"Учитывая вышеизложенное, при отсутствии необходимой финансовой помощи со стороны руководства города, МФК "Николаев" принял единственно возможное в этих условиях решение - в сезоне 2021-2022 перейти с Первой во Второй лигу ПФЛ Украины".

Напомним, что "Николаев" стал 4-м в прошлом сезоне Первой лиги.

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В статье: МФК Николаев
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Источник:
МФК Николаев

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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
24.06.2021 в 18:51
высшая степень наглости в эти максимально хреновые времена для обычных людей, брать и клянчить деньги налогоплатильщеков у города, что бы содержать 20+ здоровых, взрослых мужиков, играющих в футбол. Как будто больше денег некуда деть. Клубы должны быть частными. С бюджета только дюсш спонсировать, но никак не взрослых мужиков
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+6
0
vukic88 (Карижин)
24.06.2021 в 19:13
Погоджуюсь що МФК в наш час це чисто дічь.
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+3
0


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