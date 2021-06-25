Одному из клубов Первой лиги не выдали аттестат на новый сезон

У аттестационного комитета УАФ возникли вопросы организационного характера к "ВПК-Агро".

По информации источника, клуб из Вишневого пока не получил аттестат для участия во всеукраинских соревнованиях на профессиональном уровне.

Отметим, что на данный момент "ВПК-Агро" остается единственной из 16 команд Первой лиги без тренеров.

Напомним, прошлый сезон стал для команды дебютным в Первой лиге. Команда заняла 10-е место и дошла до 1/8 финала Кубка Украины. В заключительном туре чемпионата коллектив из Днепропетровской области неожиданно обыграл в Харькове "Металлист 1925" (2:1), а уже на следующий день остался без тренерского штаба: Сергей Соловьев, все его ассистенты, администратор и даже водитель клубного автобуса написали заявления об уходе.

Добавим, что в середине июня истекли контракты у большинства игроков команды. Еще у нескольких, включая Павла Ксенза, они заканчиваются на следующей неделе.