Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально. Волынь возглавил ее бывший игрок
Долго работает в структуре клуба
Волинь/Автор невідомий
Вчера "Волынь" попрощалась с уже бывшим главным тренером Василием Сачко, а сегодня его должность занял 45-летний Альберт Шахов. Об этом сообщает официальный сайт луцкого клуба.
Во время своей футбольной карьеры он выступал за "Волынь", "Севастополь", "Феникс" (Калинино), "Жемчужину" (Ялта) и "Луцк".
На протяжении последних восьми лет Шахов работает тренером в структуре "крестоносцев". В сезоне 2017/2018 гг. он возглавлял основную команду, 15 матчей работая в должности исполняющего обязанности главного тренера, выступая в Первой Лиге. Последним его местом работы был дубль "Волыни", который принимал участие во Второй Лиге.
Напомним, что "крестоносцы" в следующем сезоне продолжат свои выступления в Первой Лиге Украины.
Популярное сейчас
- Ризерспор попрощался с Морозюком
- Девушка дня. Главная фанатка молодой звезды сборной Италии Федерико Кьезы. ФОТО
- Нидерланды - Чехия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 27 июня 2021
- Металлист усилится 26-летним колумбийским форвардом
- Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО