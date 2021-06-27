Официально. Волынь возглавил ее бывший игрок

Вчера "Волынь" попрощалась с уже бывшим главным тренером Василием Сачко, а сегодня его должность занял 45-летний Альберт Шахов. Об этом сообщает официальный сайт луцкого клуба.

Во время своей футбольной карьеры он выступал за "Волынь", "Севастополь", "Феникс" (Калинино), "Жемчужину" (Ялта) и "Луцк".

На протяжении последних восьми лет Шахов работает тренером в структуре "крестоносцев". В сезоне 2017/2018 гг. он возглавлял основную команду, 15 матчей работая в должности исполняющего обязанности главного тренера, выступая в Первой Лиге. Последним его местом работы был дубль "Волыни", который принимал участие во Второй Лиге.

Напомним, что "крестоносцы" в следующем сезоне продолжат свои выступления в Первой Лиге Украины.