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Официально. Волынь возглавил ее бывший игрок

Первая лига
(1 голосов)

Долго работает в структуре клуба

Официально. Волынь возглавил ее бывший игрок

Волинь/Автор невідомий

Новина українською

Вчера "Волынь" попрощалась с уже бывшим главным тренером Василием Сачко, а сегодня его должность занял 45-летний Альберт Шахов. Об этом сообщает официальный сайт луцкого клуба.

Во время своей футбольной карьеры он выступал за "Волынь", "Севастополь", "Феникс" (Калинино), "Жемчужину" (Ялта) и "Луцк".

На протяжении последних восьми лет Шахов работает тренером в структуре "крестоносцев". В сезоне 2017/2018 гг. он возглавлял основную команду, 15 матчей работая в должности исполняющего обязанности главного тренера, выступая в Первой Лиге. Последним его местом работы был дубль "Волыни", который принимал участие во Второй Лиге.

Напомним, что "крестоносцы" в следующем сезоне продолжат свои выступления в Первой Лиге Украины.

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В статье: Волынь (Луцк) Альберт Шахов
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Источник:
ФК Волинь

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Комментарии (4)
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Romerik (YNWA)
27.06.2021 в 15:49
Все, будут опять болтаться в первой лиге. Кварцяный похоже забил на клуб..
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winter (Berlin)
27.06.2021 в 16:57
Кварцяний уже не в тому віці + проблеми з серцем.А так клуб по суті на мінімальному фінансуванні, електоральна іграшка для Коломойського - Палиці
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0
0
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simargl (Чернигов)
27.06.2021 в 15:47
Лужный, Лужный ... похоже найден вариант бюджетней чем Сачко . Это под выход в УПЛ или...??
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0
-1
Джин Тоник (R)
27.06.2021 в 15:02
Почему не Кварцянный?Зачем очередной физрук?
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+1
0


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