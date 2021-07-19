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Известный прикарпатский футболист погиб в ДТП
Игорь Цимбалистый был одним из пассажиров авто, которое попало в ДТП
galka.if.ua
На рассвете 19 июля в городе Бурштын Ивано-Франковской области произошло ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль "Рено" и грузовик "Тата".
В данном ДТП на месте погиб водитель "Рено", а два пассажира с серьезными травмами были доставлены в больницу.
Около 16 часов стало известно, что в больнице, не приходя в сознание, скончался один из пассажиров "Рено".
Им оказался 31-летний известный футболист Игорь Цимбалистый.
Нападающий хорошо известный по выступлениям в областных футбольных и футзальных турнирах. Играл за профессиональные команды "Энергетик" Орлово и "Еднисть" Плиски.
Последняя его команда - "Прикарпатье-Тепловик" из Ивано-Франковска.
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