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Краматорск представил новую эмблему клуба - ВИДЕО

Первая лига
(2 голосов)

В виде видеопрезентации

Краматорск представил новую эмблему клуба - ВИДЕО

Фото: fcavangard.com

Новина українською

СК "Краматорск", который до недавнего времени был Авангардом, представил новую эмблему и смену названия и формы владение клуба.

Сделал это клуб в виде видеопрезентации.

Напомним, что клуб теперь будет в коммунальной собственности, то есть финансироваться городом. Данное решение в начале июля утвердила УАФ.

Добавим, что минувший сезон "Авангард" завершил на 12-м месте в Первой лиге.

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В статье: ФК Краматорск
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Комментарии (1)
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palmotron (Бровари)
22.07.2021 в 18:27
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