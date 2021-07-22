Первая лига
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Краматорск представил новую эмблему клуба - ВИДЕО
В виде видеопрезентации
Фото: fcavangard.com
СК "
Сделал это клуб в виде видеопрезентации.
Напомним, что клуб теперь будет в коммунальной собственности, то есть финансироваться городом. Данное решение в начале июля утвердила УАФ.
Добавим, что минувший сезон "Авангард" завершил на 12-м месте в Первой лиге.
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Комментарии (1)
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palmotron (Бровари)
22.07.2021 в 18:27
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