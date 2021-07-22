Краматорск представил новую эмблему клуба - ВИДЕО

СК " Краматорск ", который до недавнего времени был Авангардом, представил новую эмблему и смену названия и формы владение клуба.

Сделал это клуб в виде видеопрезентации.

Напомним, что клуб теперь будет в коммунальной собственности, то есть финансироваться городом. Данное решение в начале июля утвердила УАФ.

Добавим, что минувший сезон "Авангард" завершил на 12-м месте в Первой лиге.