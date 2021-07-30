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"Наша история еще продолжается". Альянс вернулся к тренировкам
Клуб нашел нового инвестора
Фото: ФК Альянс
Вчера, 29 июля, "Альянс" провел вечернюю тренировку.
"Мы продолжаем работать, не покладая рук!
Вчера вечером команда провела тренировку и вернулась к недельному цикла работы. Поэтому наша история еще продолжается!", - сообщает пресс-служба клуба.
Ранее стало известно, что "Альянс" продолжит выступления в Первой лиге с новыми инвесторами.
Напомним, что команда из Липовой Долины планировала сняться с турнира после матча 1-го тура с "Металлистом" (0:2). Под конец второй половины встречи "Альянсу" пришлось играть вдевятером из-за двух удалений.
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