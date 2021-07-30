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"Наша история еще продолжается". Альянс вернулся к тренировкам

Первая лига
(1 голосов)

Клуб нашел нового инвестора

"Наша история еще продолжается". Альянс вернулся к тренировкам

Фото: ФК Альянс

Новина українською

Вчера, 29 июля, "Альянс" провел вечернюю тренировку.

"Мы продолжаем работать, не покладая рук!

Вчера вечером команда провела тренировку и вернулась к недельному цикла работы. Поэтому наша история еще продолжается!", - сообщает пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что "Альянс" продолжит выступления в Первой лиге с новыми инвесторами.

Напомним, что команда из Липовой Долины планировала сняться с турнира после матча 1-го тура с "Металлистом" (0:2). Под конец второй половины встречи "Альянсу" пришлось играть вдевятером из-за двух удалений.

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В статье: Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
ФК Альянс

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Комментарии (2)
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sanchiz_r (Харьков)
30.07.2021 в 12:16
главное что этот колхоз не снимается и у Металлиста 3 очка и два гола у Балули))) приедут в Харьков схожу посмотреть на них, жаль что не будет уже истерички президента)))
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Болельщик39 (Харьков)
30.07.2021 в 11:23
Теперь никого из игроков этой команды судьи не удалят, будут бояться.
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0
-3


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