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Ярославский: Через год Металлист в УПЛ выйдет таким составом, что будь здоров

Первая лига
(2 голосов)

Бизнесмен рассказал о дальнейших планах клуба

Ярославский: Через год Металлист в УПЛ выйдет таким составом, что будь здоров

Фото: Металлист / Автор - А. Осипов

Новина українською

Владелец "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о дальнейшем развитии харьковского клуба.

- Вы обещали начать реконструкцию инфраструктуры, процесс уже запущен. Что дальше?

- Первое – усиливать состав. Вчера ночью был подписан контракт с Пейшото. Через неделю он, скорее всего, будет уже в Харькове. Основная задача – это шпилеры, это игра. Игрой мы можем привлечь болельщиков на стадион.

- Купленные новички – под Первую лигу или их потенциала достаточно и для помощи в высшей лиге?

- За год в Первой лиге мы сможем наработать связки, посмотреть, где какие позиции нужно усиливать. За год в Премьер-лигу мы выйдем уже таким составом, что будь здоров. Пока что наработки.

- Можете назвать трансферный бюджет клуба на этот сезон?

- Если бы меня в течение сегодняшней игры спросили, сколько я готов выложить на трансферы – я бы выложил столько, что у меня волосы зашевелились бы на голове, – сказал Ярославский.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (5)
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aleks68
02.08.2021 в 14:05
а не надорвётесь?проскочим первую лигу,состав будь здоров.слишком много понтов
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0
-1
Dortmund 09 (Киев)
02.08.2021 в 14:04
За год еще очень много воды в стране утечет.... не стоит загадывать.
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+1
0
Будєм разбіратся (Київ)
02.08.2021 в 13:58
Навряд чи в Ярославського щось зашевелиться на голові.
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
02.08.2021 в 14:02
Он уже в таком возрасте, что у него нигде не зашевелится))
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
02.08.2021 в 13:56
что-то сильно много пафоса... а ну давай выложи столько денег на трансферы в следующем годуу хотя бы на уровне этого сезона в Шахтере.
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+2
-2


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