Ярославский: Через год Металлист в УПЛ выйдет таким составом, что будь здоров

Владелец "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о дальнейшем развитии харьковского клуба.

- Вы обещали начать реконструкцию инфраструктуры, процесс уже запущен. Что дальше?

- Первое – усиливать состав. Вчера ночью был подписан контракт с Пейшото. Через неделю он, скорее всего, будет уже в Харькове. Основная задача – это шпилеры, это игра. Игрой мы можем привлечь болельщиков на стадион.

- Купленные новички – под Первую лигу или их потенциала достаточно и для помощи в высшей лиге?

- За год в Первой лиге мы сможем наработать связки, посмотреть, где какие позиции нужно усиливать. За год в Премьер-лигу мы выйдем уже таким составом, что будь здоров. Пока что наработки.

- Можете назвать трансферный бюджет клуба на этот сезон?

- Если бы меня в течение сегодняшней игры спросили, сколько я готов выложить на трансферы – я бы выложил столько, что у меня волосы зашевелились бы на голове, – сказал Ярославский.