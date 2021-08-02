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Ярославский: Через год Металлист в УПЛ выйдет таким составом, что будь здоров
Бизнесмен рассказал о дальнейших планах клуба
Фото: Металлист / Автор - А. Осипов
Владелец "Металлиста" Александр Ярославский рассказал о дальнейшем развитии харьковского клуба.
- Вы обещали начать реконструкцию инфраструктуры, процесс уже запущен. Что дальше?
- Первое – усиливать состав. Вчера ночью был подписан контракт с Пейшото. Через неделю он, скорее всего, будет уже в Харькове. Основная задача – это шпилеры, это игра. Игрой мы можем привлечь болельщиков на стадион.
- Купленные новички – под Первую лигу или их потенциала достаточно и для помощи в высшей лиге?
- За год в Первой лиге мы сможем наработать связки, посмотреть, где какие позиции нужно усиливать. За год в Премьер-лигу мы выйдем уже таким составом, что будь здоров. Пока что наработки.
- Можете назвать трансферный бюджет клуба на этот сезон?
- Если бы меня в течение сегодняшней игры спросили, сколько я готов выложить на трансферы – я бы выложил столько, что у меня волосы зашевелились бы на голове, – сказал Ярославский.
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