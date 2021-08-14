Первая лига
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Ужасный фейл вратаря и первые голы команды Ярошенко в чемпионате. ВПК-Агро - Альянс 0:3
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 4 тур
14.08.2021, 15:30
город Днепр, стадион "Метеор"
Арбитр в поле - Игорь Бич
ВПК-Агро (Шевченковка) - Альянс (Липовая Долина) 0:3
Голы: Дмитрий Зозуля (76, автогол) - Андрей Герт (57), Николай Агапов (69)
Удаление: "Альянс" - Лука Коберидзе (64 - вторая желтая)
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