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Ужасный фейл вратаря и первые голы команды Ярошенко в чемпионате. ВПК-Агро - Альянс 0:3

Первая лига
(1 голосов)
Ужасный фейл вратаря и первые голы команды Ярошенко в чемпионате. ВПК-Агро - Альянс 0:3

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче позже

Первая лига, 4 тур

14.08.2021, 15:30

город Днепр, стадион "Метеор"

Арбитр в поле - Игорь Бич

ВПК-Агро (Шевченковка) - Альянс (Липовая Долина) 0:3

Голы: Дмитрий Зозуля (76, автогол) - Андрей Герт (57), Николай Агапов (69)

Удаление: "Альянс" - Лука Коберидзе (64 - вторая желтая)

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В статье: Первая лига Николай Агапов ВПК-Агро (Шевченковка) Андрей Герт Альянс (Липовая Долина)
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