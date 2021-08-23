Первая лига
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Реванш за вылет из Кубка не удался. Альянс - Краматорск 1:0
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 5 тур
23.08.2021, 17:30
Город Сумы, стадион "Юбилейный"
Арбитр в поле - Людмила Тельбух (Днепр)
Альянс (Липовая Долина) - Краматорск 1:0
Гол: Валерий Рогозинский (16)
Удаление: "Краматорск" - Денис Пидручный (55)
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